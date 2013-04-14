Muere Chi Cheng, exbajista y fundador de Deftones

Luego de permanecer más de cuatro años en coma tras sufrir un accidente automovilístico en 2008, su familia informó del fallecimiento del músico a través del sitio web donde reunían fondos para ayudar al músico.









Cheng de 42 años, se encontraba en un estado parcialmente consciente, teniendo la capacidad de mover las piernas, pero incapaz de articular palabras.

















La madre del exbajista contó que "fue llevado a una sala de emergencia y a las 3:00 a.m. su corazón simplemente se detuvo" y agregó "sabemos que siempre lo van a recordar como un hombre gigante en el escenario con su corazón puesto en cada uno de ustedes".









Chi Cheng nació en California el 15 de Julio de 1970 y desde 1988 formó parte como bajista de la banda. Con los Deftones, grabó sus cinco primeros discos, incluyendo su aclamado White Pony.









Aceptando que su estado de salud era irreversible, el grupo decidió seguir adelante sin él, publicando dos trabajos: Diamond Eyes y Koi No Yokan, ambos junto al bajista Sergio Vega.