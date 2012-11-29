'Mafalda es sólo un dibujo': Quino

‘Mafalda’, el personaje más conocido de Joaquín Salvador Lavado Tejón cumplirá 50 años en 2.014, pero para su creador, es sólo uno de los varios dibujos que realizó en sus 54 años de carrera.



En diálogo con La W, Quino, el reconocido dibujante argentino afirmó que su creación que ha llegado a todas las latitudes del mundo, simplemente era un dibujo que tenía que entregar para la publicación del periódico y todos los días elegía el tema de las mismas noticias que se imprimían.



“No tuve ninguna estrategia (…) era el momento de dibujarla”, expresó el caricaturista, quien dibujó a ‘Mafalda’ durante 10 años en los cuales confesó que disfrutaba más dibujando nuevos personajes humorísticos en otras revistas, que la misma ilustración, repetitiva, con los mismos amigos y la misma familia.



Quino dijo que así a la gente le moleste, la pequeña argentina de clase media sólo es un dibujo, así que no se imagina como sería hoy. Además, enfatizó que repetir un dibujo todos los días, le quitaba libertad manual a sus dibujos, sin embargo, afirmó que la caricatura se dio en un momento de ebullición de libertad y movimientos, donde pensó que el mundo sería mejor, pero no fue así.



Por último, dijo sentirse preocupado por la situación de toda América Latina, por la debilidad de las economías y, la falta de atención a la niñez y a la población de adultos mayores. “Los bancos son los que gobiernan hoy el mundo y, los gobiernos por más que se lo propongan, dependen de los llamados mercados”, enfatizó Quino.