Los diez accidentes más comunes a la hora del sexo

Para muchas personas, una de las actividades más placenteras es la de gozar al tener relaciones sexuales, pero en el momento de la pasión y la entrega se pueden sufrir varios accidentes.



Aunque la razón sea el elemento que menos se tenga en cuenta al momento de estar en un encuentro sexual, se debe tener cuidado y tratar de percibir los riesgos a los que se puede enfrentar.



Un estudio hecho por la compañía Medical Insurance elaboró una infografía con los "problemas" más comunes al momento de tener relaciones:



Los 10 objetos que se rompen con más frecuencia durante el sexo:



1) Bases de cama

2) Botellas y vasos de vino

3) Marcos de fotografías

4) Sillas

5) Tazas

6) Paredes

7) Cajoneras

8) Puertas

9) Ventanas

10) Floreros



Los 10 lugares en los que más ocurren accidentes:



1) El sofá

2) Las escaleras

3) El auto

4) La ducha

5) La recámara

6) Una silla

7) La mesa de la cocina

8) El jardín

9) El inodoro

10) Un armario



Así que, por salir de la monotonía y probar nuevos lugares para tener sexo, no deje de tener cuidado con su bienestar y el de su pareja.

