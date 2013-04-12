6AM W6AM W

La vigorexia, una enfermedad de moda en los hombres

Si usted está obsesionado por lucir demasiado delgado, podría estar padeciendo de vigorexia, un trastorno opuesto a la anorexia. Verifique los síntomas.

Foto: eltiempo.com

Foto: eltiempo.com(Thot)

La vigorexia es considerada un trastorno que genera la sensación de sentirse muy delgado, afectando en su mayoría a los hombres.
 
Esta enfermedad, que se ha vuelto común en los últimos tiempos, es percibida como lo opuesto a la anorexia, ya que está se enfatiza en crear en la persona una serie de hábitos que van desde el rechazo de comidas con alto volumen de grasa, carbohidratos y proteínas, al igual que la necesidad de realizar un alto nivel de ejercicio físico.

El oficio de sentirse y verse bien es una de las razones por las cuales las personas pueden llegar a aficionarse a estimulantes proteínicos como los esteroides y los suplementos con aminoácidos, que generan altos niveles de estimulación metabólica del organismo generando efectos secundarios como la caída del cabello, impotencia, acné, cambios de humor y posibles problemas cardiacos.
 

