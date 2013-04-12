Hallan análisis secreto que indica que Hittler tenía paranoia

Un análisis secreto acerca de la salud mental defue encontrado entre unos archivos de los familiares de, un científico social que trabajó para ely en la. A Abrams se le considera pionero en las encuestas de opinión y de la investigación de mercados.El análisis contenía información que indicaba que el dirigente alemán tenía síntomas de paranoia en sus discursos y que tenía el convencimiento de que él era, mientras denominaba a otra parte de la población como laSegún el Portal, el análisis cubría un discurso transmitido por radio el 26 de abril de 1942, y su propósito era reconstruir qué había en la mente de Hitler cuando concibió y escribió el discurso.Expertos analistas identificaron síntomas comoy establecieron que Hittler en aquel momento sufría ely que por ello tenía unaLas palabras del texto demuestran cierta sensación de confusión y dey probablemente reflejaban sus tendencias mentales patológicas y los conocimientos que tenía.