Hallan análisis secreto que indica que Hittler tenía paranoia
El análisis indica que el dirigente tenía el convencimiento de que él era "la encarnación del Espíritu de Dios", y que otros eran la encarnación del Diablo o el "veneno judio".
Un análisis secreto acerca de la salud mental de Hittler fue encontrado entre unos archivos de los familiares de Mark Abrams, un científico social que trabajó para el Panel de Guerra Psicológica en la Segunda Guerra Mundial y en la Unidad de Análisis de la Propaganda de la cadena pública BBC. A Abrams se le considera pionero en las encuestas de opinión y de la investigación de mercados.
El análisis contenía información que indicaba que el dirigente alemán tenía síntomas de paranoia en sus discursos y que tenía el convencimiento de que él era "la encarnación del Espíritu de Dios", mientras denominaba a otra parte de la población como la encarnación del Diablo o el "veneno judio".
Según el Portal Muyinteresante.es, el análisis cubría un discurso transmitido por radio el 26 de abril de 1942, y su propósito era reconstruir qué había en la mente de Hitler cuando concibió y escribió el discurso.
Expertos analistas identificaron síntomas como epilepsia, paranoia e histeria y establecieron que Hittler en aquel momento sufría el "complejo del Mesías" y que por ello tenía una "agencia diabólica universal".
Las palabras del texto demuestran cierta sensación de confusión y de "temor a una desastrosa derrota", y probablemente reflejaban sus tendencias mentales patológicas y los conocimientos que tenía.
