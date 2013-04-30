Hace 20 años se publicó la primera página web pública
El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, Cern, dirigido por Sir Tim Berners-Lee, desarrolló el primer sitio que creaba la World Wide Web. Lea la historia.
El 30 de abril de 1993 salió a la luz de la red, la primera página web pública,que conformaba el ‘World Wide Web’. (Vaya aquí al sitio)
El escueto y sencillo sitio marcó un hito en las entrañas del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), a la cabeza del físico Sir Tim Berners-Lee, porque permitió conocer el funcionamiento de internet libre, para que cualquiera pudiese utilizarlo y libre de derechos.
En 1992, el contenido de esta página se encontraba en los servidores internos del WC3, pero a finales de abril del siguiente año, fue publicada la URL que contenía las pautas para un sitio en la corta nube.
Para celebrar dos décadas del importante paso en la navegación, el Cern ha puesto al servicio el sitio original que durante este tiempo ha sido redirigido al sitio oficial de la institución europea.
Sin colores, navegación por hipervínculos y muchas ventanas abiertas, son algunas de las características del sitio, que tiene una inimaginable importancia para todo el armazón que conocemos.
