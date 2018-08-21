Asia Argento niega haber tenido "relaciones sexuales" con Jimmy Bennett cuando era menor

Luego de que el diario The New York Times, revelará que la actriz italiana Asia Argento, una de las precursoras del movimiento Me Too, era acusada de abuso sexual, la mujer desmintió haber mantenido "relaciones sexuales" con el actor Jimmy Bennett cuando era menor, anunció en un comunicado divulgado este martes a la prensa.

En el comunidad la mujer aseguró "Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", declaró la actriz, de 42 años, quien reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual, sino para que no divulgara la historia que ella considera era falsa.

El encuentro se habría dado en un hotel cuando ambos artistas compartían protagónico en una película. Además, En su declaración de intención de demanda contra Argento, los abogados de Bennet pidieron una indemnización de 3,8 millones de dólares por haberle “infligido de forma intencional un sufrimiento emocional y pérdidas de salario tras una agresión sexual”, según el diario.