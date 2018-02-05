Vía Playeta paralizada y consorcio exigirá $30.000 millones en tribunal de arbitramento

Dumek Turbay se comprometió con 15.000 millones de pesos para la ejecución del proyecto de la vía de Playeta. Foto: Leidys Rivero (W Radio)( Thot )

La Alcaldía de Cartagena adjudicó, en el año 2006, al consorcio vial Isla Barú la construcción de 32,8 kilómetros que interconectarían la zona insular con Cartagena, vía terrestre. Sin embargo, esta obra ha estado paralizada por 11 años, en principio porque no había licencia aunque ya fue entregada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, anunció a través de W Radio que disponía de 15.000 millones de pesos para la ejecución de esta obra. Esta no solo servirá para comunicar la zona insular, sino que erradicaría el riesgo de que el mar y la bahía se encuentren y se llegara a generar un importante daño ambiental que, según expertos, sería irreparable, toda vez que se pone en riesgo el hábitat marino y los corales del Rosario.

Sin embargo, lo que parecía ser un problema solucionado, ahora tiene otro asterisco. Según conoció este medio, el consorcio vial Isla Barú, representado por el ingeniero Efraín Amín, ha manifestado la negativa de “ceder el terreno de Playetas” durante reuniones sostenidas con las autoridades. Lo más grave para esta comunidad y para el Distrito es que le anunciaron a la Alcaldía que irán a tribunal de arbitramento para exigir 30.000 millones de pesos por afectaciones.

Ante esta negativa, las obras para el desarrollo de la vía de Playetas, una vez más, quedan paralizada y sin un camino de destrabe. De ir al tribunal, el proceso tardaría varios meses y por ende, se incrementa el riesgo ambiental y el abandono de las comunidades que habitan en la zona insular, que viven todo un drama para poder transportar comida, urgencias médicas y el transporte diario.

Desde la Alcaldía de Cartagena anunciaron que buscan salidas a este problema, para lo cual se requiere la intervención del Ministerio de Ambiente y Parques Naturales.