Un vehículo fue incinerado en la vía al mar en Nariño. Foto: Paulo Paz (W Radio)( Thot )

Un bus de servicio intermunicipal de la empresa Transipiales fue incinerado en el corregimiento de la Guayacana, en la vía al mar entre Tumaco y Pasto sobre el kilómetro 79.

Según el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras, el hecho se presentó sobre las once de la noche del pasado 22 de febrero. Los responsables habrían sido hombres fuertemente armados, quienes despojaron de sus pertenencias a los pasajeros que viajaban en la ruta Tumaco – Cali.

Las autoridades tratan de determinar cuál agrupación armada ilegal fue la responsable del hecho.

El secretario de Gobierno de Nariño, Edgar Alonso Insandará, aseguró que ya se encuentra normalizado el tráfico vehicular en esta importante vía de Nariño.