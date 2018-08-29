Tres personas murieron y dos resultaron heridas en accidente minero en Antioquia

El incidente ocurrió en Tarazá, en el sitio conocido como Los Leones, por un deslizamiento de tierra al interior de una mina artesanal.



El reporte que entrega el Departamento de Atención de Desastres de Antioquia da cuenta de que en el hecho tres personas murieron, entre ellas un menor de 14 años, y dos resultaron lesionadas.



Debido a las agrestes condiciones del lugar en el que ocurrió la emergencia se estima que el traslado de los heridos tarde por lo menos 10 horas hasta el casco urbano, primero en caballo desde la mina, hasta el puente de San Agustín y de ahí en un tractor hacia el corregimiento del Guaimaro, allí restaría media hora de camino para llegar al hospital de Tarazá