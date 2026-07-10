Tres muertos deja explosión de artefacto improvisado en Arauquita

Dos presuntos miembros de las disidencias del Frente Primero de las Farc manipulaban un explosivo que se les detonó por accidente. Foto: Getty Images( Thot )

Tres personas murieron por la detonación de un artefacto explosivo improvisado, en hechos ocurridos en la tarde del miércoles 18 de julio en la vereda La Paz, de Arauquita.

Según fuentes militares, dos presuntos miembros de las disidencias del Frente Primero de las Farc manipulaban un explosivo que se les detonó por accidente, causándoles la muerte.

Las autoridades desplazaron una comisión de investigación a la zona, pues en el hecho murió una tercera persona que se investiga si se trata del presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda.