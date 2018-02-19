6AM W6AM W

Taxistas bloquean principales vías de Bucaramanga por plan tortuga

Los integrantes del gremio piden más controles al transporte informal.

Taxistas bloquean principales vías de Bucaramanga por plan tortuga. Foto: Gerardo Navarro

Taxistas bloquean principales vías de Bucaramanga por plan tortuga. Foto: Gerardo Navarro

Más de 300 taxistas protestan en Bucaramanga porque aseguran que las decisiones de la administración local no son las adecuadas.

La movilidad en la carrera 33, la autopista sentido sur–norte y la calle 36 es complicada, pues los taxistas han ocupado la totalidad de los carriles.

Los taxistas esperan ser atendidos por el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, para que se comprometa a combatir la informalidad.

