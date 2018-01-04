Siguen denuncias por parte de los profesores de la Universidad Autónoma del Caribe

Una nueva denuncia llegó a La W por parte de los profesores de la Universidad Autónoma del Caribe, quienes siguen sin recibir el pago de sus salarios desde hace aproximadamente 3 meses.

Desde el mes de mayo del pasado año empezaron los problemas financieros, cuando la nueva administración tomo la decisión de cubrir por segmentos el sueldo de sus trabajadores, pagando desde el salario más bajo hasta el más alto, determinación que hasta la fecha se sigue manejando.

Denuncian que por medio de las matriculas, cada 6 meses deberían verse reflejado por lo menos los pagos a sus funcionarios, pero no es así, ni siquiera a los instructores del SENA quienes pagan un convenio con la Universidad por adelantado se salvan de recibir sus sueldos a tiempo.

Se refirieron también al supuesto embargo del que habló el rector de la Universidad, Ramsés Vargas, donde manifestó que los dineros que entran a los bancos son para abonar a dichas cuentas, sin embargo, actualmente solo se está recibiendo efectivo para suplir gastos y los pagos aún no han sido realizados.

Los denunciantes revelaron que aún no se sabe que pasó con los dineros de la venta del equipo de fútbol, debido que hasta el polideportivo se encuentra en un lamentable estado. Además, criticaron el pago para la nómina del congreso ‘Pensando en el Siglo XXI’, realizado en agosto del 2017 donde convocaron personajes de 15 países.

Lo profesores manifestaron que ya se han recibido quejas por parte de estudiantes por el mal estado de algunas de sus edificaciones. El edificio de posgrados se encuentra sin luz por sectores y al parecer algunos de los aires acondicionados no funcionan, debido a que hace aproximadamente un año que no reciben mantenimiento.