Renunció la Procuradora Regional del Magdalena

Luego de conocerse varios señalamientos por parte del Personero Distrital de Santa Marta, Chaddan Rosado Taylor y varios concejales de la capital del Magdalena, la Procuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle Molinares, notificó a través de twitter su renuncia al cargo que ocupaba desde mayo del 2017.



"Hoy tomé la decisión de renunciar a mi cargo como Procuradora Regional del Magdalena para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra. Agradecida por la gran experiencia y la oportunidad. dr. @fcarrilloflorez" indicó Muelle Molinares.

Este miércoles en varios medios locales de Santa Marta, varios concejales hicieron señalamientos en contra de la procuradora regional, indicando que la gestión de los funcionarios de este ente de control, en cabeza de la funcionaria, no ofrecía garantías para las investigaciones que se adelantan en el distrito.