6AM W6AM W

Santa Marta

Renunció la Procuradora Regional del Magdalena

La funcionaria había sido señalada recientemente por concejales de Santa Marta, sobre presuntas intimidaciones.

Renunció la Procuradora Regional del Magdalena . Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

Renunció la Procuradora Regional del Magdalena . Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo(Thot)

Luego de conocerse varios señalamientos por parte del Personero Distrital de Santa Marta, Chaddan Rosado Taylor y varios concejales de la capital del Magdalena, la Procuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle Molinares, notificó a través de twitter su renuncia al cargo que ocupaba desde mayo del 2017. 

"Hoy tomé la decisión de renunciar a mi cargo como Procuradora Regional del Magdalena para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra. Agradecida por la gran experiencia y la oportunidad. dr. @fcarrilloflorez" indicó Muelle Molinares. 

Este miércoles en varios medios locales de Santa Marta, varios concejales hicieron señalamientos en contra de la procuradora regional, indicando que la gestión de los funcionarios de este ente de control, en cabeza de la funcionaria, no ofrecía garantías para las investigaciones que se adelantan en el distrito

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad