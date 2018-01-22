Recuperan equipos de periodistas asaltados en el norte del Cauca

Sujetos armados asaltaron a Fredy Calvache y su hija, corresponsales del Canal Caracol y Noticias Uno, respectivamente. Foto: Policía Nacional( Thot )

Uniformados de la Policía Nacional lograron la recuperación de los elementos y equipos que les habían sido hurtados por delincuentes al periodista Fredy Calvache y su hija, cuando regresaban del municipio de Guachené a la ciudad de Popayán, Cauca.

El comandante encargado del Departamento de Policía, coronel Nelson Díaz, explicó que una vez recibieron la denuncia, iniciaron las labores investigativas correspondientes, que les permitieron encontrar los dispositivos abandonados.

Según las autoridades, la presión ejercida por funcionarios de varias especialidades y la Fiscalía, permitieron el hallazgo en límites de las veredas La Sofía y Los Bancos, jurisdicción del municipio de Puerto Tejada.

Es de recordar que los elementos habían sido robados en el sector de la vereda El Guabal, por hombres que se movilizaban en motocicleta y que con armas de fuego intimidaron a los reporteros y se llevaron una cámara de video, un micrófono, un computador portátil, un maletín y un equipo de transmisión.

Una vez fueron dejados a disposición de la Fiscalía, los dispositivos fueron entregados al afectado. En el operativo no se produjeron capturas, pero las autoridades tienen identificados a los responsables.

El coronel Nelson Díaz dijo que este es uno de los primeros resultados del recientemente inaugurado Plan de Intervención Triangular, diseñado para combatir los hechos delictivos en municipios como Padilla, Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica.