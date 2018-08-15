Por onda tropical, se presentan fuertes lluvias en la Región Caribe

Un amanecer cargado de lluvia se registró en Barranquilla y su área metropolitana, varios barrios resultaron afectados sin fluido eléctrico y sin servicio de agua potable. “#TripleA informa que produ. Foto: Getty Images( Thot )

“#TripleA informa que producto de las fuertes lluvias se presenta gran cantidad de materiales sólidos en la dársena del acueducto de Barranquilla, motivo por el cual se ha suspendido el servicio de agua potable hacia el municipio de Soledad y Barranquilla para realizar la limpieza.”

Según el Ideam, las lluvias son consecuencia de una Onda Tropical al norte del país que ha dejado aguaceros fuertes con presencia de tormentas eléctricas en amplios sectores del centro, y sur de la región Caribe.

"Se han presentado precipitaciones en diferentes sectores de la región caribe en la noche y en la madrugada, Carmen de Bolívar, Guajira, Córdoba, Valledupar, Magdalena. Sin embargo en el transcurso de las horas se espera que la onda continúe su tránsito en la parte occidental, y poco a poco comience a verse reducida la nubosidad y la intensidad de las lluvias en la Región Caribe" señaló Juan Camilo Pérez, del Sistema de Alertas Tempranas del Ideam.