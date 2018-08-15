6AM W6AM W

Barranquilla

Por lluvias colapsan terrazas en el barrio La Victoria en Barranquilla

La emergencia se desarrolló en el sector donde se realiza la canalización del arroyo San José.

Por otra parte señalaron que los responsables de las obras aún no se han pronunciado al respecto.. Foto: W Radio

Las lluvias que se registraron desde la madrugada en Barranquilla afectaron a los habitantes del barrio La Victoria donde colapsaron las terrazas de algunas casas.

El agua logró socavar el terreno que se encuentra en el sector donde se desarrollan las obras de canalización del arroyo San José, ocasionando la emergencia.

“Ellos se tuvieron que retirar de las viviendas a las 3 de la mañana, por la zozobra de que el peligro fuera mayor, y ahora el peligro es inminente. Actualmente no está lloviendo y tenemos una vivienda que esta propensa a venirse, y no está lloviendo” señaló un habitante del sector.

“Tienen que tener precaución porque este arroyo es peligroso, gracias a Dios no llovió fuerte, porque la tragedia hubiera sido más grave, no hay personas que supervisen si el trabajo está mal o está bien hecho.”

