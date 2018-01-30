Por demoras en Concejo no se ha podido contratar PAE y vigilancia de colegios en Cartagena

Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional serán los encargados de garantizar la transparencia en el contrato del PAE. Foto: Getty Images( Thot )

Por la demora del Concejo Distrital en la aprobación del proyecto de acuerdo de las vigencias futuras, la Secretaría de Educación de Cartagena aseguró que no se pudo abrir la licitación de la vigilancia de los planteles educativos ni el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por este motivo, pondrán en marcha un plan operativo en el que participarán comunidad, Policía Metropolitana y personal de vigilancia de la Alcaldía.

El plan contempla que la Policía dispondrá de unos frentes de seguridad especiales que estarán atentos a los entornos escolares y, ante cualquier caso de inseguridad, las alarmas serán activadas por los padres de familia, ciudadanía y/o funcionarios de la Alcaldía.

“Físicamente habrá personas vigilando en las jornadas escolares con personal de la Alcaldía (…) los vigilantes que estén en sedes administrativas se trasladarán a las sedes educativas dotados de tecnología”, asegura la Secretaría.

(Le puede interesar: Senador Horacio Serpa casi se va a los golpes en la gobernación de Santander)

También buscan crear, a través de las nuevas tecnologías, mecanismos que permitan reducir los costos en contratación de personal.

“Se está haciendo un diagnóstico general de la necesidad real que tiene la vigilancia en los colegios de Cartagena para modernizar, en un sentido híbrido, el servicio de vigilancia (el cual) debería bajar sustancialmente los costos y liberar recursos que se invierten en calidad educativa, en mejores docentes, en transporte”, asegura Jaime Hernández Amín, secretario de Educación de Cartagena.

El proceso de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y vigilancia de las instituciones educativas oficiales se realizará a través de Colombia Compra Eficiente.

El secretario de Educación reveló que, en 2017, la ciudad se gastó $22.000 millones en vigilancia, siendo la contratación de vigilancia más costosa del país. Por ese motivo, en este periodo busca lograr una reducción significativa que permita hacer intervenciones a instituciones que se encuentren en estado crítico, poder mejorar la infraestructura, calidad docente, entre otros.

----------------------------

PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional serán los encargados de garantizar la transparencia en este contrato, que ha estado en la mira de los entes de control durante varios años en Cartagena por presuntas irregularidades.

“Lo importante es no repetir los errores del pasado. Hay que cambiar y por eso en Cartagena estamos mejorando la forma de hacer las cosas. Estos dos meses de ajustes tienen un acompañamiento especial de Colombia Compra Eficiente, para que en ningún proceso haya duda sobre las formas de cómo se entrega la alimentación escolar”, explicó el alcalde (e) Sergio Londoño.

Mientras se realizan los trámites de contratación del PAE, la Alcaldía contará con el acompañamiento en el suministro provisional de alimento para los niños. “Se garantiza la transparencia en el uso de los recursos, y se ejecutará un proceso más eficiente y que blinde de toda influencia política, administrativa o burocrática”, explicó el secretario de Educación.