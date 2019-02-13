6AM W6AM W

Popayán

Popayán a punto de afrontar una emergencia sanitaria

Alcalde encargado de Popayán afirmó que algunas comunidades de la vereda La Yunga no han permitido el paso de vehículos recolectores, pero que estos harán un plan de contingencia.

El día de ayer la empresa Serviaseo generó un informe en donde se manifiesta que la comunidad de vereda La Yunga no permite el paso de los vehículos recolectores hacia el relleno sanitario: Héctor Gil. Foto: Colprensa

