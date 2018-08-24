PAE seguirá suspendido en Santander

La secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, anunció que el programa de Plan de Alimentación Escolar-PAE seguirá suspendido en todo el departamento. Esto, mientras se liquida el contrato actual para abrir un nuevo proceso licitatorio.

La secretaria también anunció que en los próximos días se publicarán los pliegos para convocar este nuevo proceso, y que se espera que no demore más de 45 días en realizarse el nuevo contrato para garantizar la alimentación en lo que queda del 2018.