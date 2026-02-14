Nueva imputación por desfalco a contratación de los XX Juegos Nacionales en Ibagué

La diligencia se realizó ante el Juzgado 6° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad, por el incumplimiento en la realización de las obras de ampliación, remodelación y adec. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, al exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, Orlando Arciniegas Lagos.

De igual manera judicializó al exasesor del Imdri, Leonardo Valero González, por el primer delito, dentro de la investigación que se adelanta por el desfalco a los XX Juegos Nacionales que se celebrarían en el año 2015, tras ser elegida la capital tolimense como sede para las justas.

La diligencia se realizó ante el Juzgado 6° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad, por parte de una fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué, por el incumplimiento en la realización de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro, que debían realizarse para esa época, mediante el contrato de interventoría 087 de febrero de ese año, que le fue adjudicado a la Constructora A&C S.A.

Según la Fiscalía, Arciniegas incurrió en irregularidades tanto en la etapa precontractual como contractual, en donde se elevó el costo de lo indicado en el contrato; mientras que Valero González lo habría hecho en su calidad de evaluador designado por el Imdri para el proceso de planeación y contratación de las remodelaciones del escenario deportivo.

Es de recordar que ambos se encuentran detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, y en Coiba Picaleña en Ibagué, respectivamente, ya que son procesados por otros contratos dentro del mismo caso que ya cuenta con 18 detenidos.

Ninguno aceptó los cargos imputados por el ente acusador.

