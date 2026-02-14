Más de 2.000 policías garantizarán seguridad en el fin de año en Popayán

Uniformados de diferentes especialidades custodiarán los lugares de mayor concurrencia. El 24 de diciembre hubo cero homicidios, a pesar de las 170 riñas atendidas.. Foto: Colprensa( Thot )

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Nelson Díaz Pinzón, dijo que más de 2.000 uniformados, hombres y mujeres, garantizarán la seguridad este 31 de diciembre en la Ciudad y los municipios de su jurisdicción.

El Oficial señaló que los funcionarios de vigilancia y otras especialidades atenderán todos los requerimientos de los ciudadanos, especialmente en los sitios de alta concurrencia de personas, donde se activarán planes focalizados, requisas y puestos de control.

Asimismo, se contará con un refuerzo de funcionarios que llegarán desde Tuluá, Valle del Cauca, para apoyar las labores en el Sector Histórico, al que acuden masivamente ciudadanos de diferentes lugares de Colombia y otros países.

Por otra parte, destacó los resultados recientes como la incautación de 176 kilogramos de pólvora, cero quemados con pólvora el 24 de diciembre y la disminución de homicidios respecto a años anteriores, a pesar de la atención de 170 riñas.