"Hidroituango tendrá dificultades para cumplir compromiso energético con el país"

En diálogo con W Radio Oscar Jaramillo, exdirector técnico de Hidroituango que estuvo 10 años en el proyecto, habló sobre los puntos a los que EPM y la Sociedad del mega del proyecto deben darle prioridad para que pueda entrar en operación sin mayores perjuicios para el país y la región.

El exfuncionario del proyecto centró sus preocupaciones en tres puntos. El primero tiene que ver con que dadas las condiciones actuales de Hidroituango se deben plantear obras adicionales para que cuando arranque la generación de energía se pueda garantizar el cauce del Río Cauca y evitar que se seque el cauce como ocurrió cuando se cerraron las compuertas de la casa de máquinas.

El segundo punto tiene que ver con la estabilidad del Vertedero, Jaramillo advierte que debido a la potencia del paso del Río Cauca y la premura con la que entró a operar para mantener la estabilidad de la obra, no se ha podido evaluar cuál es el estado real de esta estructura que es fundamental para Hidroituango.

Y finalmente se refirió a la posibilidad de que no se pueda cumplir el compromiso de que Hidroituango genere el 17 por ciento de la energía que requiere el país, dado que en 2022 el proyecto no arrancará con toda su potencia, sino con un poco menos de la mitad de lo que se espera.