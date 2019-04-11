Habitantes de Santa Marta presentan inconformidad por falta de agua potable
Juan Manjarrés, habitante del barrio la Paz afirmó que llevan cerca de 40 días sin agua potable, donde la comunidad ha hecho bazares y bingos para poder comprar carrotanques.
No nos parece justo que luego de 40 días no se haya hecho un plan de desabastecimiento en este sector, los encargados no están ejecutando soluciones: Juan Manjarrés.. Foto: Getty Images