6AM W6AM W

Santa Marta

Habitantes de Santa Marta presentan inconformidad por falta de agua potable

Juan Manjarrés, habitante del barrio la Paz afirmó que llevan cerca de 40 días sin agua potable, donde la comunidad ha hecho bazares y bingos para poder comprar carrotanques.

Habitantes de Santa Marta presentan inconformidad por falta de agua potable

Habitantes de Santa Marta presentan inconformidad por falta de agua potable

02:14

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No nos parece justo que luego de 40 días no se haya hecho un plan de desabastecimiento en este sector, los encargados no están ejecutando soluciones: Juan Manjarrés.. Foto: Getty Images

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad