Denuncian que Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, estaría haciendo política

Caracol Radio conoció este jueves, 5 de marzo, un video en donde el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo estaría participando en política pidiendo a los ciudadanos de esa ciudad y de Norte de Santander que apoyen la candidatura de su hija, Eimy Julieth Suárez González, a la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que Suárez González es cabeza de lista de la Cámara por Norte de Santander del partido Cambio Radical.

Ahora, lo peculiar del caso es que Suárez Corzo está condenado a 27 años de prisión por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003.

En esa línea, el exfuncionario no podría participar en política porque debido a su condena habría perdido sus derechos políticos.

El video

A pesar de lo anterior, en el video publicado por el portal NotiFrontera Cúcuta se ve a Corzo, sentado en una silla de ruedas, pidiendo apoyo para su hija.

“Le quiero mandar un mensaje a mis amigos de Cúcuta. A los cucuteños y norte santandereanos: les quiero decir que ayuden a mi hija, a mi sangre. Yo he ayudado durante mis 40 años de política a todo el mundo, ayúdenme a mi sangre ahorita, se los mando a decir de corazón”, dijo.

Y agregó: “Gracias a ustedes cucuteños y norte santandereanos. Denle la mano a la hija, que yo les daré la mano a ustedes porque yo tengo vida todavía y estoy presente”.

