Denuncian que Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, estaría haciendo política
En un video que conoció Caracol Radio publicado por el portal NotiFrontera Cúcuta, se ve a Suárez Corzo apoyando la candidatura de su hija, Eimy Julieth Suárez González, a la Cámara de Representantes.
Denuncian que Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, estaría haciendo política
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Caracol Radio conoció este jueves, 5 de marzo, un video en donde el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo estaría participando en política pidiendo a los ciudadanos de esa ciudad y de Norte de Santander que apoyen la candidatura de su hija, Eimy Julieth Suárez González, a la Cámara de Representantes.
Cabe recordar que Suárez González es cabeza de lista de la Cámara por Norte de Santander del partido Cambio Radical.
Lea más: Conceden hospital por cárcel para el condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo
Ahora, lo peculiar del caso es que Suárez Corzo está condenado a 27 años de prisión por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003.
En esa línea, el exfuncionario no podría participar en política porque debido a su condena habría perdido sus derechos políticos.
El video
A pesar de lo anterior, en el video publicado por el portal NotiFrontera Cúcuta se ve a Corzo, sentado en una silla de ruedas, pidiendo apoyo para su hija.
“Le quiero mandar un mensaje a mis amigos de Cúcuta. A los cucuteños y norte santandereanos: les quiero decir que ayuden a mi hija, a mi sangre. Yo he ayudado durante mis 40 años de política a todo el mundo, ayúdenme a mi sangre ahorita, se los mando a decir de corazón”, dijo.
Lea también: Medicina Legal advierte que Ramiro Suárez no puede seguir privado de la libertad
Y agregó: “Gracias a ustedes cucuteños y norte santandereanos. Denle la mano a la hija, que yo les daré la mano a ustedes porque yo tengo vida todavía y estoy presente”.
Vea el video:
Escuche la noticia completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...