Testigos electorales en el exterior denuncian presunto saboteo en tarjetones de la consulta

La iniciativa de la UNESCO PortalCheck Elecciones determinó que una de las amenazas más preocupantes es la manipulación digital de las papeletas o tarjetones electorales para provocar a la población y no reconocer los resultados. | Foto: Getty Images / Gabriel Aponte

Desde el pasado 2 de marzo y hasta este domingo 8 de marzo, se están llevando a cabo las elecciones legislativas anticipadas en el exterior, por lo que miles de colombianos al día de hoy, ya han ejercido su derecho al voto.

En conversación con Caracol Radio, Yolima Vélez, radicada en Florida, Estados Unidos, aseguró que ella, como testigo electoral, junto a otras personas, “estuvimos viendo como la gente que tiene tarjetón de la consulta, están haciendo todo lo posible para que anulen ese voto”, expresó.

Dejó claro que es un tema que se está presentando tanto en la Gran Consulta por Colombia como Frente por la Vida: “rayan los tarjetones o les hacen una equis”, explicó Yolima, situación que estaría siendo incentivada por seguidores políticos.

Luego de verificar lo que ellos cuentan es un evidente saboteo a las elecciones, Vélez agregó que los extranjeros en el exterior estarían siendo incentivados por simpatizantes de izquierda y derecha, a dañar los tarjetones para que estos no sean válidos.