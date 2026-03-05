Testigos electorales en el exterior denuncian presunto saboteo en tarjetones de la consulta
La denuncia indica que los ciudadanos solicitan el tarjetón de la consulta para tacharlo y que el mismo, quede anulado.
Desde el pasado 2 de marzo y hasta este domingo 8 de marzo, se están llevando a cabo las elecciones legislativas anticipadas en el exterior, por lo que miles de colombianos al día de hoy, ya han ejercido su derecho al voto.
En conversación con Caracol Radio, Yolima Vélez, radicada en Florida, Estados Unidos, aseguró que ella, como testigo electoral, junto a otras personas, “estuvimos viendo como la gente que tiene tarjetón de la consulta, están haciendo todo lo posible para que anulen ese voto”, expresó.
Dejó claro que es un tema que se está presentando tanto en la Gran Consulta por Colombia como Frente por la Vida: “rayan los tarjetones o les hacen una equis”, explicó Yolima, situación que estaría siendo incentivada por seguidores políticos.
Luego de verificar lo que ellos cuentan es un evidente saboteo a las elecciones, Vélez agregó que los extranjeros en el exterior estarían siendo incentivados por simpatizantes de izquierda y derecha, a dañar los tarjetones para que estos no sean válidos.
Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...