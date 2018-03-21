Habilitada vía Panamericana tras protestas de indígenas Misak en Cauca

El taponamiento se registraba en el kilómetro 33, donde los manifestantes atravesaron y quemaron palos y llantas. Foto: Policía Nacional( Thot )

El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cauca, teniente Wilson Mendoza, informó que fue habilitado el paso por la vía Panamericana luego de los bloqueos que protagonizaron comunidades indígenas Misak en La María, Piendamó.

El oficial señaló que el taponamiento se registraba en el kilómetro 33, donde los manifestantes atravesaron y quemaron palos y llantas, que posteriormente los policías retiraron para dar paso a los vehículos.

La Policía Nacional activó un dispositivo especial para agilizar el movimiento de los cientos de automotores que se quedaron represados como consecuencia del taponamiento.

Mientras tanto, las comunidades regresaron a sus lugares de origen pero advirtieron que si el Gobierno Nacional no atiende sus requerimientos relacionados con cumplimientos de acuerdos regresarán a las vías.