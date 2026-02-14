Gobernador de Putumayo anuncia consejo de seguridad tras la muerte de líder social

El gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero, en diálogo con W Radio, dijo que se investigan dos hipótesis frente al homicidio de la líder social, Gloria Ocampo, ocurrido en la vereda La Estrella, del municipio de Puerto Guzmán.



La primera y más importante tiene que ver con su actividad de lider social y el trabajo que desempeñaba frente al programa de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento y la segunda hipótesis, por un aduanero personal.



El gobernador Rosero adicionalmente señaló que ante esta situación se convocó a un consejo extraordinario de seguridad y que por ahora se desconoce si la lider había sido victima de amenazas de muerte.



Gloria Ocampo, quien era integrante de la Junta de Acción Comunal, se convirtió en la primera lider social asesinada en el 2020 y según testigos cuatro hombres en motocicleta habrían sido los responsables de dicho crimen.



El coronel Mauricio Rico, subcomandante de Policía del departamento de Putumayo, señaló que investigadores de la institución junto al CTI de la Fiscalía realizaron los actos urgentes en la vereda La Estrella.



Junto a la lider social también fue asesinado un hombre de 69 años, al parecer vecino de Gloria Ocampo y en las próximas horas las autoridades anunciarán al término del consejo de seguridad si ofrecen alguna recompensa para dar con los responsables del hecho.

