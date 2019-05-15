Gobernador de Antioquia defiende política antienvejecimiento donde puso de ejemplo a Noé

En diálogo con La W, el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez defendió la formulación de su política antienvejecimiento, proyecto que ha sido criticado por usar como argumento algunas referencias bíblicas, entre las que se incluye a Adán, Noé y Matusalén.

El mandatario explicó que dicho uso responde a la necesidad de hacer llamativo el proyecto, afirmando que en ningún momento se afirmó o negó la existencia de dichos personajes, respetando el principio de Estado Laico, consignado en la Constitución Nacional.

Pérez afirmó que es necesario formular proyectos que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida, en pro de aumentar la tasa de longevidad, recordando que algunas empresas en el mundo han comenzado a invertir en investigaciones que apuntan a dicho fin.

En La W también escuchamos voces divergentes al proyecto de Pérez Gutiérrez, una de estas fue la del diputado antioqueño Luis Eduardo Peláez, quien señaló de poco seria la propuesta de política pública, afirmando que de los 26 diputados departamentales, él era el único que se había opuesto al proyecto presentado por la gobernación, solicitando el retiro de la ordenanza.

Pérez Gutiérrez también se refirió durante la entrevista al incremento en los índices de homicidios en el Valle de Aburrá, señalando que si se obviara dicha alza, Antioquia tendría una taza de homicidios de -20%.

El gobernador también se refirió a las recientes informaciones conocidas sobre el caso de Hidroituango, y que generaron pánico en la zona aledaña al proyecto. El gobernador señaló que debería ser EPM quien se pronuncie sobre dichas información, señalando que son ellos quienes conocen el estado real de la presa.