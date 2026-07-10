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10 jul 2026 Actualizado 01:14

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Falso paquete bomba del ELN causó pánico en Arauquita

Las autoridades confirmaron que se trató de un señuelo dejado por la guerrilla.

Falso paquete bomba del ELN causó pánico en Arauquita. Foto: Colprensa

Falso paquete bomba del ELN causó pánico en Arauquita. Foto: Colprensa(Thot)

Falso paquete bomba del ELN causó pánico en Arauquita. Foto: Colprensa
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Un falso paquete bomba dejado por el ELN en el casco urbano de Arauquita causó pánico en la mañana de este martes en el municipio. 

El secretario de Gobierno de Arauquita, Nelson Pérez, confirmó que técnicos antiexplosivos descartaron que se tratara de un artefacto bomba, abandonado en una calle del barrio Las Palmeras. 

La caja contenía arena y tenía encima un celular, así como un letrero con la frase "ELN, ni rendición, ni entrega". El secretario dijo que si bien no se trató de un explosivo, el hecho "sí genera pánico a la población y riesgo a las comunidades". 

Este hecho se presentó a pocas horas de que se terminara el cese el fuego bilateral entre la guerrilla y el Gobierno.

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