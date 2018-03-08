En Córdoba aumenta cifra de mujeres asesinadas

Con una cifra negativa de violencia hacia las mujeres, Córdoba conmemoró el 8 marzo, Día Internacional de la Mujer.

En lo que va corrido del año 2018, un total de 11 mujeres han sido vilmente asesinadas en el departamento y de estos casos, tres se han registrado en los últimos ocho días.

En la mayoría de hechos, los responsables son compañeros o excompañeros sentimentales de las víctimas.

Frente al delicado panorama, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, señaló que espera que estos casos sean tipificados como feminicidios.

“Tenemos que esperar que se tipifiquen como feminicidios, el feminicidio no es una moda, es un tipo penal autónomo, es un delito y las autoridades deben imputar este delito y no otros que se justifican como crímenes pasionales que no existen y no pueden ser justificables. Hay un problema de intolerancia, hay un problema de sensibilidad que si la mujer comete una falta o un error es de propiedad del hombre y el hombre tiene el derecho a quitarle la vida o maltratarla”, precisó la mandataria.

El pasado 7 de marzo, se reportó el crimen de María Angélica Mendoza Martínez, en zona rural de Montería, la mujer fue obligada por desconocidos a bajarse de un bus de transporte público y luego fue acribillada en plena vía.

En medio del crítico cuadro en el Día de la Mujer, se lanzó la campaña de sensibilización “El Morado Solo lo Pones Tú”.