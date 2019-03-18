Hay muy buenos lazos de Colombia con Alemania. Acá se conoce mejor la cultura alemana que en la misma Alemania. Hay una larga historia de relación binacional: Peter Ptassek, embajador de Alemania en C. Foto: Redacción W Radio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El acuerdo de paz es del Estado, no de un Gobierno: embajador de Colombia en Alemania

El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek habló sobre lo que trae Alemania a esta versión de Cátedra Europa.

De acuerdo con Ptassek, la conmemoración de los 100 años de la aviación y de la caída del muro de Berlín y varios paneles sobre la diversidad de la naturaleza son algunas de las cosas que podrán encontrar los asistentes.

Le puede interesar: La importancia que tiene Barranquilla como zona de inversión para Alemania

También habló de las relaciones de ambos países y aseguró que son muy buenas.

De otro lado, destacó la importancia del acuerdo de paz “este proceso ha sido clave para el desarrollo del país”.

Lea también: ¿Por qué Alemania es el invitado de esta versión Cátedra Europa?

“Hacer la paz no es nada fácil, el acuerdo es del Estado no de un Gobierno, pero no puede vivir sino hay una base en la población, el pasado juega un papel importantísimo en la paz” puntualizó.