Denuncian posibles irregularidades en construcción del puente Juanchito en Valle del Cauca

“En el primer contratista que fue Unión Temporal Juanchito se empezó con los retrasos de los pagos de salarios”: Carlos Cárdenas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca( Thot )

En diciembre de 2014, la gobernación del Valle del Cauca firmó un contrato de construcción con la Unión Temporal Juanchito.

Dicho contrato inicial tenía un valor de 27.000 millones de pesos y una duración de 30 meses. Sin embargo, a la fecha, se han hecho 11 adiciones que superan el 50% del valor inicial del contrato, prohibido por artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Según el contrato celebrado entre las partes, la Gobernación contaba con la posibilidad de decretar la caducidad del contrato por incumplimiento. Sin embargo, no lo hizo, y cedió el contrato a la Unión Temporal Puentes del Valle.

Carlos Cárdenas, trabajador de la construcción, denunció en La W las demoras de hasta tres años para el pago de los salarios de aproximadamente 36 trabajadores del proyecto de infraestructura. Frank Ramírez, secretario de Infraestructura, explicó que, al ser un contrato entre privados, la Gobernación no tendría responsabilidad directa sobre las demoras.

Por otro lado, al cuestionar las demoras en el proyecto de infraestructura, que actualmente lleva más de 70 meses en construcción, el secretario afirmó que se están construyendo dos puentes, lo cual ha significado demoras. Así mismo, mencionó que, a raíz de la pandemia, las fechas se han tenido que modificar.