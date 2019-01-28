6AM W6AM W

Denuncian falta de investigación de las autoridades frente asesinatos a líderes sociales

Debora Barros hace un llamado a la Policía para que se les brinde seguridad debido a la incertidumbre con la que viven los líderes sociales en estos momentos.

Las autoridades han querido desviar la investigación, aseguran que el asesinato de Samuel Gallo se trató de un robo, pero todos sabemos que no fue así: Óscar Yesid Zapata, representante de la organiza. Foto: Colprensa

