Defensa de Santiago Uribe objetará informe sobre salud mental de Eunicio Pineda

El juez escuchó la declaración del mayor retirado de la policía Yuber de Jesús Cartagena, quien aseguró que cuando fue comandante de la subestación de Salento en Quindío, en reiteradas oportunidades recibió llamadas que alertaban sobre la presencia de paramilitares, denuncias que nunca pudieron confirmar.

Jaime Granados señaló al final de la declaración que por lo dicho por el mayor retirado se podía inferir que quien hacia las falsas denuncias era Eunicio Pineda Luján, pese a que él mismo no lo confirmó.

La defensa del ganadero Uribe explicó que Pineda fue sometido a dos pruebas de salud mental, la primera realizada por un Instituto de Salud en Antioquia que determinó que el campesino sufría de Esquizofrenia y Paranoia.

Años más tarde, medicina Legal reevaluó al señor Pineda Luján y desmintió el primer informe asegurando que el padecimiento era Síndrome de Estrés Postraumático.

Con las declaraciones entregadas por el Mayor Retirado y el ganadero Julián Bernal Escobar, quien aseguró que Pineda lo calumnió al señalar que en una bodega de su propiedad hubo una reunión hace 23 años, en la que participaron 40 paramilitares, serían suficiente material probatorio para que a Eunicio Pineda Luján le realicen un tercer examen “a través de las pruebas que se han visto en este juicio se ha percibido como él ha relacionado episodios de presencia de hombres armados en sitios diferentes a la Carolina, en otros lugares en los que él trabajó que demostramos no ser ciertos” explicó el abogado Granados.

El 10 de octubre, Santiago Uribe ampliará su declaración y los alegatos finales de este juicio serán escuchados entre el 3 y el 7 de diciembre.