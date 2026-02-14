Hable con elPrograma

Colapso del sistema de salud de Boyacá impide su reapertura

Pese a que el gobernador Ramiro Barragán pidió volver a cerrar el departamento, la respuesta del Gobierno Nacional fue negativa.

“Para solicitar esa medida al Gobierno, nos reunimos con varios sectores. Entendemos la posición del Gobierno Nacional”: Ramiro Barragán. Foto: Getty Images / JOAQUIN SARMIENTO(Thot)

Caracol Radio

Tunja

En diálogo con W Radio, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, dijo que, desde hace cinco días, la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se encuentra en el 100% y con pacientes esperando una cama. 

Reiteró que el hospital San Rafael de Tunja, el de más capacidad en Boyacá, se declaró en alerta roja funcional. "Anoche teníamos 40 pacientes esperando por una cama UCI". 

Sobre la solicitud que le negaron de confinamiento total para el próximo puente festivo dijo que el Ministerio del Interior le respondió: “me dieron dos justificaciones, la primera que, con la nueva normatividad, esta medida le corresponde a los alcaldes, y la segunda, por la situación económica del país”. 

Barragán dijo que los alcaldes de los municipios están pidiendo medidas restrictivas para contener los contagios de coronavirus y se espera este tres de junio una reunión con los mandatarios.  

