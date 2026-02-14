Cayó alias 'La Vaca', uno de los jefes de la banda criminal 'La Cordillera'.
En un operativo, a Policía de Caldas capturó a 17 presuntos integrantes esa organización que delinque en varios municipios de ese departamento.
Entre los capturados figura alias 'La Vaca', señalado de ser el segundo jefe de esa banda criminal dedicada al control de estupefacientes y homicidios en el departamento.
Señalan las autoridades que también delinquía en Nariño y estuvo refugiado por un largo periodo de tiempo en Brasil y una vez volvió a Colombia creó la banda de 'La Cordillera'.
Lea en La W:Capturan en Caldas a alias La Vaca y a su red delincuencial
"Se acentúa en el municipio de Anserma , comienza a utilizar a unas personas para apoderarse del narcotráfico a través de intimidaciones y aquellas personas que no hacían caso ordenaba su asesinato" explicó el Coronel Luis Alberto Gómez Luna, Comandante Policía Caldas.
A alias 'La Vaca' y a su organización se le atribuye 15 homicidios que según las autoridades están documentados.
Le puede interesar:Gestión de Riesgo de Boyacá rechazó anuncios de la CAR