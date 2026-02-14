Hable con elPrograma

Cayó alias 'La Vaca', uno de los jefes de la banda criminal 'La Cordillera'.

En un operativo, a Policía de Caldas capturó a 17 presuntos integrantes esa organización que delinque en varios municipios de ese departamento.

Señalan las autoridades que también delinquía en Nariño y estuvo refugiado por un largo periodo de tiempo en Brasil y una vez volvió a Colombia creó la banda de 'La Cordillera'. Foto: Cortesía(Thot)

Caracol Radio

Entre los capturados figura alias 'La Vaca', señalado de ser el segundo jefe de esa banda criminal dedicada al control de estupefacientes y homicidios en el departamento. 

Señalan las autoridades que también  delinquía en Nariño y estuvo refugiado por un largo periodo de tiempo en Brasil y una vez volvió a Colombia creó la banda de 'La Cordillera'. 

"Se acentúa en el municipio de Anserma , comienza a utilizar a unas personas para apoderarse del narcotráfico a través de intimidaciones y aquellas personas que no hacían caso ordenaba su asesinato" explicó el Coronel Luis Alberto Gómez Luna,  Comandante Policía Caldas.

A alias 'La Vaca' y a su organización se le atribuye 15 homicidios que según las autoridades están documentados. 

