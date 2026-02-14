Cayó alias 'La Vaca', uno de los jefes de la banda criminal 'La Cordillera'.

Señalan las autoridades que también delinquía en Nariño y estuvo refugiado por un largo periodo de tiempo en Brasil y una vez volvió a Colombia creó la banda de 'La Cordillera'. Foto: Cortesía( Thot )

Entre los capturados figura alias 'La Vaca', señalado de ser el segundo jefe de esa banda criminal dedicada al control de estupefacientes y homicidios en el departamento.

Señalan las autoridades que también delinquía en Nariño y estuvo refugiado por un largo periodo de tiempo en Brasil y una vez volvió a Colombia creó la banda de 'La Cordillera'.

Lea en La W:Capturan en Caldas a alias La Vaca y a su red delincuencial

"Se acentúa en el municipio de Anserma , comienza a utilizar a unas personas para apoderarse del narcotráfico a través de intimidaciones y aquellas personas que no hacían caso ordenaba su asesinato" explicó el Coronel Luis Alberto Gómez Luna, Comandante Policía Caldas.

A alias 'La Vaca' y a su organización se le atribuye 15 homicidios que según las autoridades están documentados.

Le puede interesar:Gestión de Riesgo de Boyacá rechazó anuncios de la CAR