Capturan a excombatientes de las Farc con munición en Arauquita

Dos excombatientes de las Farc, que supuestamente hacían parte de la reincorporación a la vida civil, fueron capturados en zona rural de Arauquita con munición para fusil.

El general Helder Fernán Giraldo, comandante de la Octava División, explicó que las capturas se llevaron a cabo en la vía que conduce a la vereda La Unión y que a los detenidos se les encontraron 1248 cartuchos calibre 7,62 y 836 cartuchos calibre 5.56, que eran transportados en una motocicleta.

El oficial explicó que los dos capturados, identificados como Edwin Durán Luzcano y Zoraida Aldana Vásquez, son exintegrantes de las Farc y hacen parte del espacio de reincorporación de la vereda Filipinas.

Sin embargo, dijo que por el material que llevaban se presume que actualmente están vinculados con algún grupo residual o disidencia de la guerrilla.

Los dos detenidos fueron judicializados por el delitto de porte de armas. La W conoció que estas personas manifestaron que llevaban las armas para entregarlas a las autoridades, aunque no informaron ni cumplieron ninguno de los protocolos establecidos para este tipo de casos.