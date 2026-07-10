Asesinan a líder social en Arauquita
En diálogo con La W, el secretario de Arauquita, Nelson Pérez, habló sobre la situación de orden público que se presenta en la zona y el asesinato de María Moreno, líder social.
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En diálogo con La W, el secretario de Arauquita, Nelson Pérez, habló sobre la situación de orden público que se presenta en la zona y el asesinato de María Moreno, líder social.
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1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
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