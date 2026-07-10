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10 jul 2026 Actualizado 01:14

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Asesinan a líder social en Arauquita

En diálogo con La W, el secretario de Arauquita, Nelson Pérez, habló sobre la situación de orden público que se presenta en la zona y el asesinato de María Moreno, líder social.

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