Armada rescató 37 personas en aguas de la Bahía de Cartagena

Fueron dos embarcaciones, una presentó fallas mecánicas y la otra prestaba servicio de transporte de pasajeros de manera ilegal hacia Barú.. Foto: Cortesía/Armada Nacional( Thot )

En las últimas horas, la Armada Nacional rescató a 37 personas que se encontraban a la deriva en aguas de la Bahía de Cartagena en dos embarcaciones de recreo, que presentaron problemas mecánicos en el momento de la navegación.

La primera operación se desarrolló al recibir una llamada de emergencia de una turista, reportando que el velero de nombre “Andy Mar” se encontraba a la deriva, tras haber zarpado de Cholón con rumbo hacia Cartagena y donde eran transportados 19 pasajeros; según la autoridad, sin contar con los permisos para prestar este servicio.

“De manera inmediata, la Estación de Guardacostas de Cartagena envió la Unidad de Reacción Rápida destacada permanentemente en las Islas, a buscar la motonave, hallando a los 19 pasajeros a bordo de otra embarcación de nombre “Isabela”, contratada por la tripulación del “Andy Mar” para transportarlos hasta el muelle principal de Boca Chica, hasta donde no pudieron llegar por falta de combustible”, indicaron las autoridades marítimas.

Al revisar la situación, se conoció que el velero de recreación sufrió un corto circuito en su sistema de propulsión, quedando a la deriva por cerca de tres horas.

“La motonave fue inmovilizada y conducida hasta la Estación de Guardacostas, por incumplir todas las normas de Marina Mercante, teniendo en cuenta que su matrícula es para recreo y no para el transporte de turistas; su capacidad máxima es de 12 pasajeros, por lo que llevaba sobre cupo; y navegaba sin ningún tipo de luces de identificación”, dijo Guardacostas.

La otra operación de búsqueda y rescate se realizó cuando la Estación de Control de San José recibió una llamada de uno de los ocupantes de la lancha de recreo de nombre “Lucky Boy”, que se encontraba a la deriva por fallas en el sistema de timón, limitando el sistema de gobierno.

“De inmediato, se envió una Unidad de Reacción Rápida, hallando a la “Lucky Boy” aproximadamente a una milla de Punta Arenas, Cartagena con 16 adultos y 02 menores a bordo. Los pasajeros y la motonave fueron llevados hasta puerto seguro”.

La Armada Nacional recuerda la importancia de tomar las medidas preventivas de seguridad al momento de abordar transporte marítimo e indicaron que el único muelle autorizado para el acceso a la zona insular, es el Muelle de la Bodeguita.