Apareció la menor de 6 meses que se encontraba desaparecida en Soledad
Fue activado el protocolo de búsqueda con unidades de policía judicial.
La Policía de Barranquilla informó que fue recuperada Nicol Sofía García Castro de 6 meses de edad, quién se encontraba desaparecida, luego de que su madre habría cedió la menor a una vecina con el pretexto de llevarla a su lugar de residencia.
La menor según las autoridades se encuentra en valoración médica, y a las 10 de la mañana será entregada a sus padres.
La madre de la menor identificada como Wendy María Castro de nacionalidad venezolana le habría cedió la menor a una vecina con el pretexto de llevarla a su lugar de residencia, al notar la tardanza para que le regresaran a la niña, avisó a las autoridades.
De inmediato fue activado el protocolo de búsqueda con unidades de policía judicial con el fin de dar con el paradero de la menor.