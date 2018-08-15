Apareció la menor de 6 meses que se encontraba desaparecida en Soledad

La menor fue identificada como Nicol Sofía García Castro de 6 meses de edad. Foto: Colprensa( Thot )

La Policía de Barranquilla informó que fue recuperada Nicol Sofía García Castro de 6 meses de edad, quién se encontraba desaparecida, luego de que su madre habría cedió la menor a una vecina con el pretexto de llevarla a su lugar de residencia.

La menor según las autoridades se encuentra en valoración médica, y a las 10 de la mañana será entregada a sus padres.

La madre de la menor identificada como Wendy María Castro de nacionalidad venezolana le habría cedió la menor a una vecina con el pretexto de llevarla a su lugar de residencia, al notar la tardanza para que le regresaran a la niña, avisó a las autoridades.

De inmediato fue activado el protocolo de búsqueda con unidades de policía judicial con el fin de dar con el paradero de la menor.