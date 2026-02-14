Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCali

Alcaldía de Cali adopta nuevas medidas ante alto número de contagios de COVID-19

El alcalde Jorge Iván Ospina manifestó en La W que pide aciudadanos, comerciantes y empresarios que "le regalen vida a Cali con una cuarentena voluntaria".

Estamos comenzando a ascender en la curva epidemiológica: Jorge Iván Ospina. Foto: Colprensa(Thot)

Estamos comenzando a ascender en la curva epidemiológica: Jorge Iván Ospina. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Cali

Luego de 660 nuevos casos de COVID -19 en Cali y 30 muertes en las últimas 24 horas a causa de esta enfermedad, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que serán adoptadas nuevas medidas para la ciudad.

En diálogo con La W, el alcalde expresó: "Estamos comenzando a ascender en la curva epidemiológica, por eso habrá ley seca y toque de queda en las noches".

Además, Ospina hizo un llamado al autocuidado por parte de los ciudadanos: "También queremos pedirle a los ciudadanos, comerciantes y empresarios que le regalen vida a Cali con una cuarentena voluntaria".

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir