Alcaldía de Cali adopta nuevas medidas ante alto número de contagios de COVID-19

Estamos comenzando a ascender en la curva epidemiológica: Jorge Iván Ospina. Foto: Colprensa( Thot )

Luego de 660 nuevos casos de COVID -19 en Cali y 30 muertes en las últimas 24 horas a causa de esta enfermedad, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que serán adoptadas nuevas medidas para la ciudad.

En diálogo con La W, el alcalde expresó: "Estamos comenzando a ascender en la curva epidemiológica, por eso habrá ley seca y toque de queda en las noches".

Además, Ospina hizo un llamado al autocuidado por parte de los ciudadanos: "También queremos pedirle a los ciudadanos, comerciantes y empresarios que le regalen vida a Cali con una cuarentena voluntaria".