Tribunal de Cundinamarca ordenó a Claro pagar deuda a ETB

En el marco del conflicto existente desde hace varios años entre Claro y la ETB, en donde las compañías estuvieron en una disputa en el 2006 por diferencias en el precio de unos contratos y el uso de redes de interconexión de Claro y en relación con el mandamiento de pago emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Comcel, el operador mexicano manifestó por medio de un comunicado que:



“Comcel recibe positivamente el hecho de que la justicia colombiana haya dado un paso importante para resolver en forma definitiva este conflicto de más de una década con la ETB, la cual ya había sido condenada y obligada a pagar”



De igual forma, la empresa de telefonía móvil manifestó que estudiará esta nueva decisión proferida por el Tribunal y hará parte activa del caso para aportar las pruebas correspondientes en su legítima defensa, oportunidad que, según ellos, le había sido negada en las últimas actuaciones.

