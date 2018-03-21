Se entrega jefe de la banda que asesinó a conductor de Uber

Jesús David Tovar Araque, "David" es uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber. Foto: Colprensa( Thot )

En la Fiscalía se entregó Jesús David Tovar Araque, 'David', buscado por las autoridades como uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber, Juan Sebastián Salcedo Balceros.

Tovar pasó la noche en las celdas en Paloquemao y será presentado ante un juez de la república en las próximas horas.

David es acusado de planear y ejecutar el robo de varios vehículos afiliados la plataforma de Uber.

Cabe recordar que por este crimen ya fueron detenidos el taxista Andrés Felipe Castiblanco Hernández y los atracadores Danilo Estiven Tequia Grijalba, alias Chiquitín, y Hanz Joao Rusinque Toro, alias el Calvo.

