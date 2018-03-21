6AM W6AM W

Programas

Se entrega jefe de la banda que asesinó a conductor de Uber

Jesús David Tovar Araque, "David" es uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber, Juan Sebastián Salcedo Balceros.

Jesús David Tovar Araque, &quot;David&quot; es uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber. Foto: Colprensa

Jesús David Tovar Araque, "David" es uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber. Foto: Colprensa(Thot)

En la  Fiscalía se entregó Jesús David Tovar Araque, 'David', buscado por las autoridades como uno de los responsables del homicidio del conductor de Uber, Juan Sebastián Salcedo Balceros.

Tovar  pasó la noche en las celdas en Paloquemao y será presentado ante un juez de la república en las próximas horas.

David es acusado de planear y ejecutar el robo de varios vehículos afiliados la plataforma de Uber.

Cabe recordar que por este crimen ya fueron detenidos el taxista Andrés Felipe Castiblanco Hernández y los atracadores Danilo Estiven Tequia Grijalba, alias Chiquitín, y Hanz Joao Rusinque Toro, alias el Calvo.

Le puede interesar: 

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad