Precluye investigación contra la cantante Marbelle

El Juez Décimo de Conocimiento precluyó la investigación en contra de Mauren Belky Ramírez, más conocida como Marbelle, a quien le habían imputado cargos de injuria por vía de hecho y daño en bien ajeno por el altercado ocurrido en 2009 con su vecina, María Viviana Uribe Suárez.



Por su parte la artista colombiana se comprometió a indemnizar a la víctima, con tres millones de pesos.