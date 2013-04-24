6AM W6AM W

Precluye investigación contra la cantante Marbelle

El Juez Décimo de Conocimiento precluyó la investigación contra la artista por el altercado ocurrido en 2009 con su vecina, María Viviana Uribe Suárez.

El Juez Décimo de Conocimiento precluyó la investigación en contra de Mauren Belky Ramírez, más conocida como Marbelle, a quien le habían imputado cargos de injuria por vía de hecho y daño en bien ajeno por el altercado ocurrido en 2009 con su vecina, María Viviana Uribe Suárez.

Por su parte la artista colombiana se comprometió a indemnizar a la víctima, con tres millones de pesos.

