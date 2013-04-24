Standard & Poor's sube nota de la deuda de Colombia

La agencia Standard & Poor's subió un escalón la nota de la deuda colombiana, de BBB- a BBB.



Con esto, la calificadora destaca la solidez fiscal y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo de Colombia.



"Subimos la nota de la deuda en moneda extranjera por los fuertes pilares que apuntalan la economía de Colombia, que han reducido su vulnerabilidad a los impactos externos y mejorado su capacidad para un crecimiento estable a largo plazo", indicó S&P.



