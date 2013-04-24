6AM W6AM W

Programas

Standard & Poor's sube nota de la deuda de Colombia

Con esto, la calificadora destaca la solidez fiscal y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo del país.

Standard & Poor&#039;s sube nota de la deuda de Colombia

Standard & Poor's sube nota de la deuda de Colombia(Thot)

La agencia Standard & Poor's subió un escalón la nota de la deuda colombiana, de BBB- a BBB.

Con esto, la calificadora destaca la solidez fiscal y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo de Colombia.

"Subimos la nota de la deuda en moneda extranjera por los fuertes pilares que apuntalan la economía de Colombia, que han reducido su vulnerabilidad a los impactos externos y mejorado su capacidad para un crecimiento estable a largo plazo", indicó S&P.

 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad