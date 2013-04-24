6AM W6AM W

Actualidad

No era una fiesta, era una comida: Senador Cristo

Así respondió el senador liberal Juan Fernando Cristo luego de que se le preguntará ¿por qué había abandonado el debate sobre el matrimonio igualitario?.

Cristo, quien será el nuevo presidente del Senado, enfatizó que no tenía una fiesta ni un homenaje sino una comida con la bancada de Cambio Radical y algunos senadores conservadores.

Indicó que, como postulado a la presidencia del Congreso, tiene la responsabilidad y el deber de reunirse con las bancadas para hablar de acuerdos al interior de la Unidad Nacional.

