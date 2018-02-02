Policía incauta munición que reforzaría estructuras ilegales en El Plateado, Cauca

Un sujeto fue capturado por la Policía Nacional tras ser sorprendido transportando abundante material bélico en un vehículo de servicio público de pasajeros. Foto: Policía Nacional( Thot )

Un sujeto fue capturado por la Policía Nacional tras ser sorprendido transportando en un vehículo de servicio público de pasajeros, abundante material bélico que tenía como destino el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, al sur del Cauca.

Según las autoridades, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte inspeccionaron un bus que cubría la ruta Popayán- El Plateado, y encontraron en el pasillo dos bolsas plásticas en cuyo interior había recipientes con 1.400 cartuchos calibre 5.56 y 1.000 eslabones.

Las investigaciones preliminares concluyeron que el arsenal pertenecía al ayudante del vehículo, quien expresó que se trataba de una encomienda enviada desde la salida de Popayán, sector de Mi Bohío, al sur del Cauca.

El ciudadano fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas, y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Nelson Díaz, dijo que se trata de munición que sería destinada a grupos disidentes de las Farc que hacen presencia en la misma zona donde recientemente se produjo una incursión con un saldo de tres personas muertas y varias heridas.