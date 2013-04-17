6AM W6AM W

Periodo del fiscal es personal y no institucional, aclara Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado aclaró que la decisión la tomaron por distintas razones jurídicas y no basado en el proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc.

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alfonso Vargas, explicó en www.wradio.com.co que, según la Ley Estatutaria, el periodo del fiscal General de la Nación es personal y no institucional, y que por eso determinaron que el periodo de Eduardo Montealegre es de cuatro años.

Vargas aclaró que la decisión la tomaron por “distintas razones jurídicas” y no basado en el proceso de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc en La Habana (Cuba).

“Es posible que por allá en la Fiscalía digan que esto ayuda al proceso de paz, pero nosotros estamos apegados a la ley”, sostuvo el magistrado.

