Gobierno redujo $192.000 millones del presupuesto de la Presidencia y entidades adscritas

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejecutó recortes presupuestales por cerca de $192.000 millones en la Presidencia de la República y diferentes entidades adscritas, como parte de su política de austeridad y reducción del gasto público.

Esta medida hace parte de un ajuste presupuestal superior a los $267.000 millones que realizó la administración nacional con el propósito de disminuir los gastos de funcionamiento del Estado y eliminar lo que considera gastos innecesarios.

El Ejecutivo aseguró que estos recortes responden a una política de disciplina presupuestal y gerencia rigurosa de los recursos públicos, con la que busca reducir el tamaño del gasto burocrático y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales.

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¿A qué se destinarán los recursos?

Según el Gobierno, los recursos liberados podrán dirigirse a sectores prioritarios como la seguridad, los programas de bienestar para los adultos mayores y la atención de las regiones más necesitadas.

Por último, sostuvo que estos ajustes buscan garantizar un manejo más eficiente del presupuesto público y priorizar la inversión en las necesidades de los ciudadanos.